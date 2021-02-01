رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار ومحو الأمية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:20 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه، صباح اليوم، الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والذي أشاد بجهود محافظة الغربية في محو الأمية، حيث زادت معدلات المواطنين الناجحين لعام ٢٠٢٠ بنسبة ٢١٠٪ عن عام ٢٠١٩ بإجمالي عدد ١٢٦٤٤ مواطنا.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أن الأمية تُعَدْ إحدى أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها.

ومن جانبه أكد محافظ الغربية تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتكثيف الجهود لرفع معدلات محو الأمية وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، من خلال التوسع في فتح فصول لمحو الأمية ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، مؤسسات المجتمع المدني وجامعة طنطا والتي حققت نتائج مبهرة، حيث شاركت في محو أمية ١٧٨٢ مواطنا خلال عام ٢٠٢٠.

وفي نهاية اللقاء تبادل الدكتور طارق رحمي والدكتور عاشور أحمد عمري الدروع والتقاط الصور التذكارية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

انهيار أجزاء من عقار فيصل المحترق

رئيس الوزراء يصدر قرارا بالضوابط المنظمة لصرف حافز الأداء الشهرى للمعلمين

في 15 رقمًا.. تفاصيل نجاحات «غير مسبوقة» لقطاع البترول في مصر

مدرب الأهلى والزمالك أبرز المرشحين لخلافة أروابارينا فى بيراميدز

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

الأكثر قراءة

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

فتح التحويلات المرورية على الطريق الدائرى وعودة الحركة

المجني عليها في اتهام بواب وآخر بهتك عرضها: «أقمت علاقة معهما برضاي»

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

إعصار «آنا» يشرد 10 آلاف شخص في فيجي

لدواع أمنية.. «أطباء بلا حدود» تعلق عملها في السلفادور

أيام زمان

«أسقيانا طربا ومحبة».. راجح داود يكشف دور عمالقة التلاوة في حبه للموسيقى

الشاعر بخيت بيومي يكشف سر حواره المتبادل مع الله

«ينعزل عن الناس».. طقوس خيري شلبي في الكتابة

«بسبب موال».. كيف أبكى الريس حفني جمال عبد الناصر؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الجزيرة "الإرهابية"
د. منى حلمى
تجاهل الكاتبات والشاعرات
عمرو خالد
الذكر طريقك لتغيير حياتك للأفضل
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
المزيد

الثقافة

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية

«قارئة القطار».. عن الأوهام التي نحملها فوق ظهورنا

ثقافة القليوبية تناقش فن القصة في مصر