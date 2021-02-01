محافظ الغربية يستقبل رئيس الجهاز التنفيذي لتعليم الكبار ومحو الأمية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه، صباح اليوم، الدكتور عاشور أحمد عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، والذي أشاد بجهود محافظة الغربية في محو الأمية، حيث زادت معدلات المواطنين الناجحين لعام ٢٠٢٠ بنسبة ٢١٠٪ عن عام ٢٠١٩ بإجمالي عدد ١٢٦٤٤ مواطنا.وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أن الأمية تُعَدْ إحدى أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر، لافتًا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها.ومن جانبه أكد محافظ الغربية تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتكثيف الجهود لرفع معدلات محو الأمية وتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار، من خلال التوسع في فتح فصول لمحو الأمية ونشر برامج التوعية بالقرى والنجوع والمراكز وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالغربية، مؤسسات المجتمع المدني وجامعة طنطا والتي حققت نتائج مبهرة، حيث شاركت في محو أمية ١٧٨٢ مواطنا خلال عام ٢٠٢٠.وفي نهاية اللقاء تبادل الدكتور طارق رحمي والدكتور عاشور أحمد عمري الدروع والتقاط الصور التذكارية.