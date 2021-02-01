غلق مركز للدروس الخصوصية ومقهى وتحرير 21 محضر مخالفة في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة رقابية مكبرة أسفرت عن غلق سنتر للدروس الخصوصية، ومقهى، بالإضافة الى تحرير 21 محضر مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، في متابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، والتزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بمواعيد الغلق ونسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.وجه المحافظ، جميع رؤساء المدن بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع القضاء على أي تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.