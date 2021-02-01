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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مركز للدروس الخصوصية ومقهى وتحرير 21 محضر مخالفة في المنيا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:18 م
غلق مركز للدروس الخصوصية
غلق مركز للدروس الخصوصية
المنيا ـ على حسين
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة رقابية مكبرة أسفرت عن غلق سنتر للدروس الخصوصية، ومقهى، بالإضافة الى تحرير 21 محضر مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، في متابعة القرارات الصادرة عن الدولة، بشأن الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من مدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، والتزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بمواعيد الغلق ونسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وجه المحافظ، جميع رؤساء المدن بتكثيف الحملات الميدانية على وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، مع القضاء على أي تجمعات من المواطنين، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.


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