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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميدفيديف: لا مؤشرات على في فصل روسيا عن الإنترنت العالمي

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:32 ص
دميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، إنه لا يرى حتى الآن مؤشرات على الرغبة بفصل روسيا عن شبكة الإنترنت العالمية.

وقال ميدفيديف، إن فصل روسيا عن الشبكة العالمية أمر محتمل، ولكن هناك خطة عمل في هذه الحالة، وإذا لزم الأمر، سيدخل قانون الجزء الروسي من الإنترنت حيز التنفيذ.

وقال ميدفيديف: "لكنني ما زلت بصراحة لا أرى أي بوادر على ذلك، لأنه لأسباب واضحة، هذا سلاح ذو حدين"، موضحا أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون ضمن إجراءات معينة من الجانب الروسي.

وأضاف أنه في عدد من البلدان، على سبيل المثال، في الصين، لا تعمل هذه الشبكات الاجتماعية الغربية، لكن لديها شبكات اجتماعية خاصة بها، مشيرا الى أنهم يأخذون الأمر بسهولة تامة، ويتواصلون عبر شبكاتهم الاجتماعية الخاصة.

وأكد ميدفيديف أن استقلالية الجزء الروسي من الإنترنت يمكن استعادتها إذا انفصلت الدولة عن الشبكة العالمية، وهذا سيخلق بعض مشاكل ويستغرق وقتًا، لكن كل شيء من الناحية التكنولوجية جاهز لذلك.

وأضاف: "من الناحية التكنولوجية كل شيء جاهز لذلك، على المستوى التشريعي، تم اتخاذ جميع القرارات، لكنني أؤكد مرة أخرى أن هذا ليس بالأمر السهل ولن نريده حقًا".

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