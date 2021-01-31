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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

237 وفاة و11252 إصابة بكورونا في إيطاليا

الأحد 31/يناير/2021 - 07:43 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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قالت وزارة الصحة إن إيطاليا سجلت 237 وفاة بسبب فيروس كورونا اليوم الأحد، بانخفاض عن 421 في اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات الجديدة 11252 مقارنة مع 12715 أمس السبت.

وسجلت إيطاليا حاليا 88516 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ فبراير الماضي، وهذا ثاني أعلى رقم وفيات في أوروبا بسبب المرض بعد بريطانيا والسادس في العالم.

وسجلت البلاد مليونين و553 ألف إصابة بالمرض حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون من كوفيد-19 في المستشفيات، باستثناء من في وحدات الرعاية المركزة، 20096 اليوم الأحد مقارنة مع 20098 قبل يوم.

وعندما شهدت إيطاليا تصاعدا سريعا للموجة الثانية من الجائحة في النصف الأول من نوفمبر، ارتفع معدل دخول المصابين إلى المستشفيات بنحو ألف يوميا في حين شهدت وحدات الرعاية المركزة زيادة في عدد الحالات بنحو 100 في اليوم.

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