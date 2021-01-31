حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 31 يناير 2021
الأحد 31/يناير/2021 - 09:41 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجدي على النحو التالي:
مهنيا: كن أكثر صبرا هذه الفترة حتى تصل لتحقيق أهدافك، مسؤولياتك في زيادة، وحظوظك العملية أفضل من السابق.
عاطفيا: تبحث عن الدعم من شريكك، وتشعر بأنك قد خذلت وأنك غير قادر على التعبير عما بداخلك.
صحيا: إذا كنت تعاني من أي وجع في أسنانك فاذهب إلى الطبيب وتوقف عن أكل الحلويات والأكل غير الصحي لتحافظ على وزنك.
مهنيا: كن أكثر صبرا هذه الفترة حتى تصل لتحقيق أهدافك، مسؤولياتك في زيادة، وحظوظك العملية أفضل من السابق.
عاطفيا: تبحث عن الدعم من شريكك، وتشعر بأنك قد خذلت وأنك غير قادر على التعبير عما بداخلك.
صحيا: إذا كنت تعاني من أي وجع في أسنانك فاذهب إلى الطبيب وتوقف عن أكل الحلويات والأكل غير الصحي لتحافظ على وزنك.