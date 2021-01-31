حظك اليوم.. برج العذراء الأحد 31 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:مهنيا: إذا تفكر في السفر أو عمل جديد أو الانتقال لمكان آخر فالوقت مناسب أمامك، ولكن فكر جيدا قبل اي خطوه جديده.عاطفيا: تحتاج لأخذ موقف في علاقتك مع الشريك حتى لا تسير الأمور عكس ما ترغب به، تخلى عن ضعفك أمامه.صحيا: الراحة بعد بذل كل هذا المجهود هو أهم شئ لك هذه الفترة فأنت بحاجة شديدة لقسط من الراحة البدنية والنفسية.