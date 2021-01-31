حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 31 يناير 2021
الأحد 31/يناير/2021 - 09:35 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الجوزاء على النحو التالي:
مهنيا: حالة مزاجية مضطربة تسبب لك بعض الكسل، حاول أن تتخلص من هذه الحالة سريعا، لتستعيد تركيزك في عملك.
عاطفيا: أي مشكلة لها حل، لكن لا تدع هذه المشاكل تؤثر على علاقتك بشريكك واعمل على إزاله الحواجز النفسية بينكما.
صحيا: ابتعد عن الإسراف في تناول السكريات والوجبات السريعة فهي تزيد من وزنك وتضر صحتك جدا، مارس رياضة المشي فهي تحسن من مزاجك.
مهنيا: حالة مزاجية مضطربة تسبب لك بعض الكسل، حاول أن تتخلص من هذه الحالة سريعا، لتستعيد تركيزك في عملك.
عاطفيا: أي مشكلة لها حل، لكن لا تدع هذه المشاكل تؤثر على علاقتك بشريكك واعمل على إزاله الحواجز النفسية بينكما.
صحيا: ابتعد عن الإسراف في تناول السكريات والوجبات السريعة فهي تزيد من وزنك وتضر صحتك جدا، مارس رياضة المشي فهي تحسن من مزاجك.