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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأحد 31 يناير 2021

الأحد 31/يناير/2021 - 09:31 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
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قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيا: تحقق مستوى مهني أعلى يجعلك متميز عن أصدقائك، انطلق ووازن بين عملك وحياتك.
عاطفيا: ربما تعطي فرصه ثانيه لشريكك لكي تفهم حقيقة مشاعره معك، ذكرى جديدة قادمة لكم لتحتفلوا بها سويا.
صحيا: احرص على الاهتمام بصحتك بشكل أكبر حتى لا تتعرض للانتكاس.

برج الثور
مهنيا: تسعى لإثبات ذاتك بين زملائك ولا تتوانى في عملك وتقديم المساعدة للجميع، مكافأة في الطريق إليك لجهودك.
عاطفيا: احرص على البقاء وقت أكبر مع شريكك فهو في حاجة إليك وإلى دعمك له هذه الفترة.
صحيا: قلل من عصبيتك وتوترك الزائد حتى لا يؤثر ذلك على صحتك بالسلب ويسبب لك الصداع الدائم.

برج الجوزاء
مهنيا: حالة مزاجية مضطربة تسبب لك بعض الكسل، حاول أن تتخلص من هذه الحالة سريعا، لتستعيد تركيزك في عملك.
عاطفيا: أي مشكلة لها حل، لكن لا تدع هذه المشاكل تؤثر على علاقتك بشريكك واعمل على إزاله الحواجز النفسية بينكما.
صحيا: ابتعد عن الإسراف في تناول السكريات والوجبات السريعة فهي تزيد من وزنك وتضر صحتك جدا، مارس رياضة المشي فهي تحسن من مزاجك.

برج السرطان
مهنيا: لا تخسر الفرص المتاحة أمامك حتى لا تندم بعد ذلك، الوقت مناسب لتحقيق أهدافك استعد خطوه بخطوه فالقادم أفضل.
عاطفيا: تحتاج التفكير بعمق أكثر في علاقتك العاطفية، استعمل ذكائك حتى تكسب شريكك ليكون بجوارك دائما.
صحيا: اخرج من توترك بممارسة رياضتك المفضلة واتبع الإرشادات الوقائية لتخرج من هذه الفترة بسلام.

برج الأسد
مهنيا: تحتاج المزيد من التركيز حتى تتمكن من تخطي الوضع الحالي، تستحق مكافأة على مجهودك الفترة السابقة.
عاطفيا: لا تنخدع في العلاقات التي لا تزيد لك جديد وتستهلك طاقتك عليها، حب نفسك أولا حتي تستطيع أن تعطي الحب لمن حولك.
صحيا: شعور الوحده يزيد داخلك ويجعلك تعاني نفسيا، لا تستسلم له ووازن بين المحافظة على صحتك ونفسيتك.

برج العذراء
مهنيا: إذا تفكر في السفر أو عمل جديد أو الانتقال لمكان آخر فالوقت مناسب أمامك، ولكن فكر جيدا قبل اي خطوه جديده.
عاطفيا: تحتاج لأخذ موقف في علاقتك مع الشريك حتى لا تسير الأمور عكس ما ترغب به، تخلى عن ضعفك أمامه.
صحيا: الراحة بعد بذل كل هذا المجهود هو أهم شئ لك هذه الفترة فأنت بحاجة شديدة لقسط من الراحة البدنية والنفسية.

برج الميزان
مهنيا: تحتاج تنظيم وقتك والتركيز في عملك أكثر، وقلل من عصبيتك الزائدة حتى لا ينفر من حولك منك.
عاطفيا: تتعرض لنغزة دائمة في قلبك بسبب خوفك من القادم في علاقتك مع الشريك، فالطريق ليس واضح أمامك، تخاف أن تخسر حبه وهو أكبر داعم لك.
صحيا: تحتاج للذهاب إلى الطبيب لتطمئن على صحتك التي أهملتها بسبب انشغالك في أمور حياتك.

برج العقرب
مهنيا: القلق والتوتر لن يؤديان إلى شئ مفيد، تحتاج إلى الهدوء حتى تستطيع أن تفكر جيدا للتخلص من الوضع السئ الذي تمر به هذه الفترة.
عاطفيا: الفترة القادمة سوف تكون أكثر استقرارا مع الشريك، فلا تعامله بالإهمال والغموض وعبر عن مشاعرك له بوضوح.
صحيا: لا تهمل في تناول أدويتك بانتظام حتى تستقر أوضاعك الصحية بشكل أفضل.

برج القوس
مهنيا: تحتاج للمزيد من التركيز لأن عملك يتطلب مجهود عقلي كبير، خطط لوقتك جيدا واستغل الفرص المتاحة لك، أمورك المادية في تحسن عما سبق.
عاطفيا: ربما تعرض عليك الكثير من العلاقات العاطفية هذه الفترة ولكن عليك أن تستفيد من التجارب السابقة ولا تجعلها تؤثر عليك.
صحيا: نظم وقت نومك ولا تهمل أخذ الفيتامينات والأكل الصحي والخروج من الروتين الممل الذي يستنزف طاقتك.

برج الجدي
مهنيا: كن أكثر صبرا هذه الفترة حتى تصل لتحقيق أهدافك، مسؤولياتك في زيادة، وحظوظك العملية أفضل من السابق.
عاطفيا: تبحث عن الدعم من شريكك، وتشعر بأنك قد خذلت وأنك غير قادر على التعبير عما بداخلك.
صحيا: إذا كنت تعاني من أي وجع في أسنانك فاذهب إلى الطبيب وتوقف عن أكل الحلويات والأكل غير الصحي لتحافظ على وزنك.

برج الدلو
مهنيا: تواجه بعض العقبات أو المشاكل في عملك والتي تحتاج منك إلى المرونة أكثر مع زملائك ومن حولك حتى تمر في سلام.
عاطفيا: مشاعرك تحركك في الاتجاه الخاطئ، احرص على خلق التوازن بين قلبك وعقلك في أمورك العاطفية.
صحيا: اخرج للطبيعه لتستمتع بأجواء الشتاء الساحرة ولكن احذر من نوبات البرد المتكررة.

برج الحوت
مهنيا: اسعى لتحقيق هدفك ولا تمل، كل الأمور تسير في صالحك وقريبا سوف تنال ماتريد، تحسن في أمورك المادية والعملية.
عاطفيا: احرص على البقاء بالقرب من أحبابك والاهتمام بهم أكثر، حصن نفسك وطاقتك التي استنزفت الفترة السابقة في الكثير من المشاكل.
صحيا: لا تتوقف عن ممارسة التمارين البسيطه التي تحسن من نفسيتك وابدأ في نظام غذائي لكي تحافظ على وزنك.

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