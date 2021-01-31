في شهر الحب.. توقعات الحوت خلال فبراير 2021

لكل برج صفاته الخاصة ولكل برج أيضا توقعات خاصة به بخلاف غيره، ومن الأبراج التي لها نصيب كبير في الحب خلال شهر فبراير هو برج الحوت، حيث أن أصحاب برج الحوت يشعرون بالتشتت ولكنك ستقف جهديا علي قدميك قريبا ستحسن من نفسك وتعود لحياتك الطبيعية.وتقول خبيرة الأبراج ندي عادل، أن من بداية الشهر ستحول النهود بنفسك وفي منتصف تحقق كل نجاحات الباهرة لك بدعم نفسك وأصدقائك، وكل ما تم تأجيله سيتحقق بلمح البصر ولكن حاول انت تغطي علي كل ما يحدث لك من إيجابيات فأعداء النجاح كثيرين ويتمنون لك الخسارة دائما.- صحيًاتعاني من مشكلة في تنفس والصدر وقلة سوء التغذية، تتسبب بفقدان وزنك ومظهرك الجذاب، ولكنك سرعان ما تعود لوضعك الطبيعي خلال مدة قصيرة جدًا.- عاطفيًاتحتاج للتخلي عن ما فرض عليك من وضع لإرضاء الشريك عليك ان ترضي نفسك أولا قبل ان تغير غيرك، اسعي لتغيير نفسك وعد للتفاؤل ستعود مثل الأول وفضل، لأنك سوف تنحي كل ما يخص قلبك والماضي وتأتي بشريك جديد يحبك ويدعمك وتعيش علاقه سرية للغاية.