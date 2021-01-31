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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الإحصاء»: 711 ألف جنيه إنتاجية العامل خلال سنة

الأحد 31/يناير/2021 - 06:12 ص
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام سجل تراجعًا مؤخرًا إلى حدود 233 ألف عامل، مقابل 240.7 ألف عامل، كما هبط عدد المنشآت التابعة للقطاع من 352 شركة لـ 336 شركة.

وأوضح الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن إنتاجية العامل تقدر بحوالى 711.1 ألف جنيه سنويًا مؤخرًا مقابل 547 ألف جنيه فى السابق، كما ارتفع متوسط الأجر السنوى للعامل من 82.8 ألف جنيه لـ 92.3 ألف جنيه.

وأضاف أن الإنتاج التام لمنشآت القطاع العام والأعمال العام بلغ 165.8 مليار جنيه بسعر البيع و183.5 مليار جنيه إنتاج بسعر السوق خلال عام، فى حين بلغت قيمة مستلزمات الإنتاج والإهلاك 174.2 مليار جنيه، وقدر صافى القيمة المضافة 125.6 مليار جنيه.

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