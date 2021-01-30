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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رابط موقع دعم مصر الرقمي 2021

السبت 30/يناير/2021 - 10:26 م
موقع دعم مصر الرقمي
موقع دعم مصر الرقمي
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابط موقع دعم مصر الرقمي 2021، خلال هذه الفترة بعد إعلان وزارة التموين عن فتح الباب لإضافة مواليد جدد على البطاقة التموينية، حيث تحرض الوزارة دائما على تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من اجتياح وباء كورونا بداية 2020، لذا تقدم الخدمات إلكترونيا، حيث يساعد موقع دعم مصر على توفير العديد من الخدمات إلكترونيا.

بطاقة التموين، تعتبر من أهم الخدمات التي تهتهم بها الأسرة المصرية، لما بها من خدمات كثيرة للمواطن مثل شراء الخبز المدعم، وتموين المنازل من السلع المختلفة، الزيت والسكر والمكرونة والصلصة والسمن، وغيرها، حيث تساعد على تكاليف الحياة اليومية.

رابط موقع دعم مصر الرقمي 2021

يستطيع المواطن إضافة مواليد جدد على موقع دعم مصر الرقمي عبر الدخول والتسجيل من الرابط الآتي: www.tamwin.com.eg، ثم الضغط على اختيار ضمن أفراد أسرتي لكي يتم تسجيل فرد جديد، اختيار أبدأ الخدمة. 

وعقب الضغط على ابدأ الخدمة، سيظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، ويقوم المواطن بكتابة رقم البطاقة التموينية بها الخاصة به، ثم اختيار المحافظة التابع لها، ثم تظهر على الشاشة كافة بيانات مقدم الطلب، مثل عدد أفراد الأسرة والمديرية، والإدارة التموينية، ويجب على مقدم الطلب الضغط على المربع الخاص بموافق على الشروط والأحكام.

حيث يقوم المواكن باختيار الأفراد الذين يريد  ضمهم، بشرط أن يكونوا من من الدرجة الأولى في القرابة كالزوجة والأولاد، وقبل تلك الخطوات يقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين.

وبعد إكمال الإجراءات السابقة بشكل صحيح، تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب اضافة مواليد، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة، ويمكن للمواطن معرفة نتيجة الطلب من خلال الضغط على تتبع الطلب، لمعرفة موقفه.

طرق إضافة مواليد جدد ومعرفة خدمات وزارة التموين 2021


وبعد عرض رابط موقع دعم مصر الرقمي، يشار إلى أن هناك طريقتين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم من خلال مكتب التموين التابع له.كما يمكن للمواطن ايضا الدخول عبر موقع مصر الرقمية لإضافة مواليد على بطاقة التموين والاستمتاع بالخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة.
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