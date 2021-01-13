بطاقة 2021.. رابط موقع دعم مصر إدخال رقم التليفون



- يقوم صاحب البطاقة بكتابة رقم التليفون الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله.



- يدخل صاحب البطاقة على الموقع، وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.



- الضغط على كلمة "سجل موبايلك".



- إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.

طريقة الحصول على خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية 2021:





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- يجب أن كون البطاقة التموينية مدرجة ونشطة على قاعدة البيانات.



- يتلقى المتقدم بطلب تسجيل الرقم المحمول الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.



- كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.- يشترط في الحصول على خدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر تسجيل المستفيد رقم هاتفه المحمول للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.