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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

بطاقة 2021.. رابط موقع دعم مصر إدخال رقم التليفون

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:38 م
التموين والتجارة
التموين والتجارة الداخلية
الدستور
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لايزال البحث جاريًا على محرك البحث الأشهر جوجل وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة، للبحث رابط موقع دعم مصر إدخال رقم التليفون، وذلك بمجرد البدء في تسجيل وإضافة المواليد إلى بطاقة التموين منذ أسبوعين، كي يضيف المواطنين الأولاد والزوجة على البطاقة أو الأقارب بشكل عام وفقا لخطوات وشروط حددتها وزارة التموين.

رابط موقع دعم مصر إدخال رقم التليفون

وكشفت وزارة التموين عن طريقة وخطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية الخاصة بكل مواطن عن طريق تسجيل رقم التليفون، من خلال الخطوات التالية:

- يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر على الرابط التالي من هنا  www.tamwin.com.eg.

- يقوم صاحب البطاقة بكتابة رقم التليفون الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله.

- يدخل صاحب البطاقة على الموقع، وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.

- الضغط على كلمة "سجل موبايلك".

- إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.

- كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

طريقة الحصول على خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية 2021:

- يشترط في الحصول على خدمات التموين الإلكترونية عبر موقع دعم مصر تسجيل المستفيد رقم هاتفه المحمول للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 شهور.

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- يجب أن كون البطاقة التموينية مدرجة ونشطة على قاعدة البيانات.

- يتلقى المتقدم بطلب تسجيل الرقم المحمول الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينية للمواطنين واختيار الخدمة المراد تنفيذها.

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