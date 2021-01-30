قبل طرحه.. التفاصيل الكاملة لألبوم أحلام 2021 الجديد

تستعد المطرب الإماراتية أحلام لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعد غد،ط والذي يحمل اسم (أحلام 2021).ومن المقرر أن يضم ألبوم أحلام الجديد 26 أغنية متنوعة بين الرومانسي والحزين والمقسوم، وجاءت أسماء الأغنيات كالتالي: "فدوة عيونك" المقرر طرحها كأولى أغنيات الألبوم، إضافة إلى: "عيوني بس، حزين، زوبعة، يا آدمي حس، دفتر وممحاة، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".كما يضم الألبوم كل من أغنية: "لا بارك الله في الغياب، موعدنا الاخير، لا يروح الليل، ما به تفاصيل، بعض الناس، برىء خطاك اللدش، تمرد، باب قلبي، بعض الأوقات، تسولف عبرتي، عشان أتوب".وتعاونت أحلام في الألبوم مع كل من عدد كبير من صناع المزيكا شملت 18 شاعرا، و11 ملحنا، و11 موزعا موسيقيا، وهم كل من الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبدالله، والأمير محمد بن عبدالعزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبدالرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم.وعلى مستوى التلحين، ضمت القائمة الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبدالرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبدالله البدر، ونواف عبدالله وغيرهم، في حين شملت قائمة الموزعين كلا من خالد عز، وهشام السكران، وسيروس، ومشاري اليتيم وغيرهم.