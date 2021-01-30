السعودية: شرطان لعودة صاحب تأشيرة الخروج النهائي

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، السبت، أن هناك شرطين لعودة العامل الأجنبي صاحب تأشيرة الخروج النهائي مرة أخرى إلى المملكة بمجرد إتمام إجراءات الدخول.ردًا على استفسار من مواطن بهذا الشأن، نوهت مديرية الجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "في حال كان الخروج نظاميًا، ولا توجد ملاحظات، يمكنه العودة بعد إتمام إجراءات الدخول".وقال المواطن السعودي في استفساره: "إنه لو قام بتسوية خروج نهائي لعامل منزلي، كم المدة لكى يعود إلى السعودية على كفيل جديد؟".وكانت مديرية الجوازات أوضحت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، منتصف الشهر الحالي، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إذا كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.كما أشارت مديرية الجوازات إلى أنه يمكن تجديد الهوية للعمالة التجارية إذا تبقى على صلاحية هوية المقيم أقل من 6 شهور مع وجود "رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي" سارية المفعول.كانت المديرية أوضحت أنَّ صلاحية بطاقة هوية مقيم من تاريخ الإصدار تجدد سنويًّا إلكترونيًّا عبر منصة أبشر التابعة لصاحب العمل.وأكدت المديرية أن عدم تجديد هوية مقيم لأول مرة توجب غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال. وإذا تكرر الأمر لثالث مرة كانت العقوبة الإبعاد عن المملكة.