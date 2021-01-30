استمرار حبس المتهمين بالاعتداء على أمين شرطة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخانكة، اليوم السبت، حبس عاطلين تعديا على أمين شرطة بالمعاش بآلة حادة بعد خلافات نشبت بينهم على ركنة التوك توك بمنطقة الخصوص ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات عن أن المجنى عليه تشاجر مع المتهمين بسبب ركنهما توك توك أمام محل سكنه فتعديا عليه بآلة حادة محاولين الشروع في قتله.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من أمين شرطة بالمعاش يتهم شخصين بالتعدى عليه بآلة حادة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.