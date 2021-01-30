إجراءات جديدة لدخول «أبوظبي» من 1 فبراير

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص كوفيد- 19، وذلك تعزيزًا للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، على أن يبدأ العمل بالإجراءات المحدثة الإثنين 1 فبراير المقبل.كما اعتمدت اللجنة، في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة، ضرورة إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في اليوم السابع، إذا تجاوزت الإقامة 7 أيام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق على كافة سكان الدولة، فيما يستثنى منها المسجلون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، ويتعين عليهم اتباع البروتوكول الخاص بهم.