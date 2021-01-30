رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إجراءات جديدة لدخول «أبوظبي» من 1 فبراير

السبت 30/يناير/2021 - 11:59 ص
أبوظبي
أبوظبي
نيفين أشرف
طباعة
اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي إجراءات محدثة لدخول الإمارة من داخل الدولة حسب نوع فحص كوفيد- 19، وذلك تعزيزًا للإجراءات الاحترازية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس، على أن يبدأ العمل بالإجراءات المحدثة الإثنين 1 فبراير المقبل.

كما اعتمدت اللجنة، في حال دخول إمارة أبوظبي بنتيجة فحص الليزر، والبقاء في الإمارة لأكثر من 48 ساعة، ضرورة إجراء فحص PCR في اليوم الثالث، وفحص PCR آخر في اليوم السابع، إذا تجاوزت الإقامة 7 أيام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تطبق على كافة سكان الدولة، فيما يستثنى منها المسجلون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، ويتعين عليهم اتباع البروتوكول الخاص بهم.

موضوعات متعلقة

معلم يهتك عرض تلميذة في حصة درس خصوصي بالمنوفية.. والأمن يُلقي القبض عليه

معيط: حوافز ضريبية جديدة تُشّجع المشروعات الصغيرة على الانضمام للاقتصاد الرسمى

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

10 ساعات تحقيق مع المتهم بحرق «التوفيقية».. والنيابة تحبسه

الصور

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

image description

تحرك برلماني بشأن سرقة كابلات مصنع الغزل والنسيج بدمياط

image description

عضو الشيوخ بدمياط ينقذ مصري محتجز في الأردن بسبب «مصاريف علاج»

image description

ضبط لصوص كابلات في قرية بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

تغير جينى جديد مرتبط بالسكتة الدماغية

علامة لاحتشاء عضلة القلب لا يعرف عنها الكثير من الأطباء

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

ورش للكولاج والكروشيه والتفصيل بالأسمرات

وليد علاء الدين: القلم معبر إلى البدايات

اليوم.. أحمد نوار يفتتح معرض «مبدعون خالدون» بجاليرى ضى

«الموال في السينما المصرية» موضوع الحلقة 10 من «حكاوي الخطاوي»