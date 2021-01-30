حظك اليوم.. برج العقرب السبت 30 يناير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:مهنيا: تمر ببعض الضغوط التي تؤثر عليك أثناء العمل، ولكن سيكون لديك القدرة على تجاوزها، والتخلص من العصبية والتوتر التي تفرض نفسها عليك، ركز في عملك حتى تستطيع تحقيق حلمك.عاطفيا: مررت بكثير من المشاكل العائلية التي تؤثر على علاقتك بشريكك، مما جعله يبتعد عنك، لذلك حاول الابتعاد عن الضغوط والخلافات لأنها تؤثر على علاقتكما بالسلب.صحيا: تتعامل مع الجميع بعصبيه وتوتر شديد لا فائدة منهم وهذا يؤثر على صحتك، فحاول أن تتحلى بالهدوء حتى تمر هذه الفترة بسلام.