حظك اليوم.. برج العذراء السبت 30 يناير 2021
السبت 30/يناير/2021 - 08:22 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج العذراء على النحو التالي:
مهنيا: عليك التجديد في أفكارك والإبداع في عملك ولا تستسلم للروتين حتي لايصيبك الملل وابدأ بنفسك قبل أن يلفت الآخرين نظرك.
عاطفيا: أنت ترفض أي شخص يرتبط بك لأنك متعلق بشخص معين أو بمواصفات تتمناها ولاتريد غيرها وهذا ما يؤخر ارتباطك، اضعت كثير من الوقت، ولكن حياتك ستتغير للأفضل بفضل دعائك المستمر.
صحيا: لديك الكثير من قوة الإرادة التي تمكنك من تغير كل شئ خطأ يؤثر على صحتك وعلى حياتك، التزم بنظام غذائي وسوف تنجح فيه.
مهنيا: عليك التجديد في أفكارك والإبداع في عملك ولا تستسلم للروتين حتي لايصيبك الملل وابدأ بنفسك قبل أن يلفت الآخرين نظرك.
عاطفيا: أنت ترفض أي شخص يرتبط بك لأنك متعلق بشخص معين أو بمواصفات تتمناها ولاتريد غيرها وهذا ما يؤخر ارتباطك، اضعت كثير من الوقت، ولكن حياتك ستتغير للأفضل بفضل دعائك المستمر.
صحيا: لديك الكثير من قوة الإرادة التي تمكنك من تغير كل شئ خطأ يؤثر على صحتك وعلى حياتك، التزم بنظام غذائي وسوف تنجح فيه.