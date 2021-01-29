شعبة مواد البناء تكشف موعد انخفاض أسعار الحديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك توقعات بانخفاض أسعار الحديد الفترة المقبلة بعدما سجل ارتفاعا جنونيا في فترة وجيزة تتجاوز الـ٣ آلاف جنيه للطن الواحد.وأضاف الزيني، في تصريحات لـ"الدستور" أنه مع بداية الشهر المقبل ستبدأ الأسعار في الانخفاض، خاصة بعدما انخفضت الخردة ٤٠ دولارا، بالإضافة إلى انخفاض أسعار خامات الحديد بصفة عامة.