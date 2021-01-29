مسئول: إسرائيل تتعامل مع الانفجار قرب سفارتها في نيودلهي كحادث إرهابي

قال مسئول إسرائيلي لـ«رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه، إن إسرائيل تتعامل مع الانفجار الصغير الذي وقع قرب سفارتها في نيودلهي، اليوم الجمعة، كحادث إرهابي، ولم يوقع الانفجار أي إصابات.وقالت شرطة نيودلهي إنه لم تحدث إصابات ولم تلحق أضرار بمبنى السفارة.وأضافت: "الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج".