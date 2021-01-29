«محامي مطروح» تعقد اجتماعا طارئا لبحث أزمة أعضائها مع الشرطة

عقدت الجمعية العمومية لنقابة محامين مطروح، اجتماعا طارئا لها، لبحث الأزمة الأخيرة بين مأمور قسم شرطة مطروح وعدد من أعضاء النقابة.وقالت الجمعية العمومية في بيان اجتماعها، "مأمور قسم شرطة مطروح ومعاون المباحث ومجموعة من المخبرين تعدوا على 6 من شباب محامين مطروح، بما تسبب في عدد من الإصابات وأيضا توثيق لحالات إهانة وتعدى بالقول والفعل والإشارة وكان ذلك أثناء وبسب أداء عملهم بديوان قسم مطروح ".وقرر الاجتماع اعتبار الجمعية العمومية لمحامين مطروح في حالة اجتماع دائم ومستمر، لحين تحقيقمطالبهم القانونية والمشروعة، وانتقاد تأخر قرارات النيابة العامة في الواقعة، وطالبت بوقف الضباط والمخبرين المتسببين في هذه الأزمة عن العمل وعدم تعاملهم مع الجمهور والمحامين ونقلهم إلي أماكن أخرى.