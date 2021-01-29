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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أدفايزر» يختار الإسكندرية ضمن أفضل الوجهات السياحية الرائجة فى العالم

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:08 م
الإسكندرية
الإسكندرية
رامي حسين - فاتن غلاب
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اختار موقع "تريب أدفايزر"، (Tripadvisor) والذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم، مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، وذلك طبقا للقائمة التي نشرها الموقع لتسليط الضوء على الوجهات السياحة الأفضل والأكثر رواجا بين المسافرين.

وتضمنت القائمة هذا العام 25 وجهة على مستوى العالم، حيث جاءت مدينة الإسكندرية في المرتبة رقم 23.

وكان الموقع اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020، حيث جاءت القاهرة في المرتبة رقم 12 والغردقة في المرتبة رقم 24.

ويتم اختيار هذه القائمة طبقا للتعليقات والتقييمات التي يدونها المسافرون للأماكن التي يمكن زيارتها والأنشطة التي يمكن ممارستها بالإضافة إلى أماكن الإقامة والمطاعم في الوجهات حول العالم على موقع التواصل الاجتماعي لتريب ادفايزر خلال فترة 12 شهرًا.

وتكشف هذه القائمة عن الوجهات التي سافر إليها السائحين في عام 2020، والأماكن التي يرغبون في السفر اليها في عام 2021

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