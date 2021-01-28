«بطل المسرحيات الشعرية».. كيف بدأ عبدالله غيث حياته الفنية؟

عرف عنه أنه أفضل من قدم المسرح الشعري، فقد رشحه عميد المسرح يوسف وهبي ليخلفه، وبكت عليه جيهان السادات عندما مات في "الوزير العاشق"، هذا هو عبدالله غيث الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث اشتهر برفضه التنازلات الفنية فكان ينتقي الأدوار بدقة شديدة، وظل أحد أبرز نجوم المسرح العربي طوال خمسين عاما.كيف بدأ مشواره الفني؟التحق عبد الله غيث بالمسرح القومي وهو لا يزال طالبا في المعهد ولم يصادف أي مشكلة في دخوله عالم الفن، وبعد أن حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1955، تتلمذ على يد شقيقه حمدي غيث وعمل بالتليفزيون.بداية مشواره السينمائيبدأ الفنان عبد الله غيث مشواره السينمائي في العام 1962 في فيلم "لا وقت للحب"، والعام 1963 "رابعة العدوية"، والعام 1964 "ثمن الحرية"، و"أدهم الشرقاوي".بداية عمله في المسرحبدأ عبد الله غيث عمله في المسرح القومي بأعمال كلاسيكية مترجمة وصلت إلى مئات المسرحيات منها: "وراء الأفق" و"حبيبتي شامينا" و"الخال فانيا" و"دنشواي الحمراء" و"كفاح شعب" و"مأساة جميلة" و" تحت الرماد" و"الدخان" و"الكراسي" و"الوزير العاشق" و"مرتفعات وذرنج" و"ملك القطن" و"آه يا غجر" و"الزير سالم" وكثيرًا ما كانوا يرشحونه للأدوار الصعبة.بطل المسرحيات الشعريةوعقب ذلك قام بأدوار البطولة في معظم المسرحيات الشعرية فاستحق عن جدارة لقب النجم الأول على مستوى الوطن العربي للمسرح الذي يؤدي شعرًا وكان من قبل يفني.الجدير بالذكر أن الفنان عبدالله غيث توفي في 13 مارس عام 1993.