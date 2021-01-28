رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«بطل المسرحيات الشعرية».. كيف بدأ عبدالله غيث حياته الفنية؟

الخميس 28/يناير/2021 - 09:08 م
عبدالله غيث
عبدالله غيث
سمر عبدالله
طباعة
عرف عنه أنه أفضل من قدم المسرح الشعري، فقد رشحه عميد المسرح يوسف وهبي ليخلفه، وبكت عليه جيهان السادات عندما مات في "الوزير العاشق"، هذا هو عبدالله غيث الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، حيث اشتهر برفضه التنازلات الفنية فكان ينتقي الأدوار بدقة شديدة، وظل أحد أبرز نجوم المسرح العربي طوال خمسين عاما.

كيف بدأ مشواره الفني؟
التحق عبد الله غيث بالمسرح القومي وهو لا يزال طالبا في المعهد ولم يصادف أي مشكلة في دخوله عالم الفن، وبعد أن حصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1955، تتلمذ على يد شقيقه حمدي غيث وعمل بالتليفزيون.

بداية مشواره السينمائي
بدأ الفنان عبد الله غيث مشواره السينمائي في العام 1962 في فيلم "لا وقت للحب"، والعام 1963 "رابعة العدوية"، والعام 1964 "ثمن الحرية"، و"أدهم الشرقاوي".

بداية عمله في المسرح
بدأ عبد الله غيث عمله في المسرح القومي بأعمال كلاسيكية مترجمة وصلت إلى مئات المسرحيات منها: "وراء الأفق" و"حبيبتي شامينا" و"الخال فانيا" و"دنشواي الحمراء" و"كفاح شعب" و"مأساة جميلة" و" تحت الرماد" و"الدخان" و"الكراسي" و"الوزير العاشق" و"مرتفعات وذرنج" و"ملك القطن" و"آه يا غجر" و"الزير سالم" وكثيرًا ما كانوا يرشحونه للأدوار الصعبة.

بطل المسرحيات الشعرية
وعقب ذلك قام بأدوار البطولة في معظم المسرحيات الشعرية فاستحق عن جدارة لقب النجم الأول على مستوى الوطن العربي للمسرح الذي يؤدي شعرًا وكان من قبل يفني.

الجدير بالذكر أن الفنان عبدالله غيث توفي في 13 مارس عام 1993.

موضوعات متعلقة

ضبط القائمين بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر شبكة الإنترنت

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الصور

image description

تصطحب طفلها للمباريات.. حكاية الحكم «سهام» في دوري المظاليم (صور)

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر: أمطار ورياح تضرب القاهرة والمحافظات

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

مصرع 6 بعد تسرب نيتروجين سائل في مصنع دواجن بولاية جورجيا الأمريكية

رابط موقع المنصة الموحدة للكهرباء.. خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

لوحة لبوتيتشيلي تحقق 92.2 مليون دولار في مزاد

أيام زمان

الموت سبقه.. قصة دين لم يسدده فريد شوقي لـ نجيب الريحاني

عماد حمدي ونادية الجندي ارتبطا بسبب قبلة وانفصلا بعدما أنتج لها أول أفلام البطولة

«مبحبش الاختلاط».. سر رفض محمد رشدي دخول الفنانين منزله

عباس حلمي الأول.. ثالث حكام أسرة محمد على أغتيل بقصره بسبب سوء معاملة المماليك

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الفنون وتجليات إبداعاتها الدينية
د. محمد عفيفي
أمريكا عند المفكرين المصريين.. المسيرى
جمال طه
أزمة «سد النهضة» والحرب بين القوميات الإثيوبية «1-2»
ماجد حبته
المتاهة التونسية
المزيد

الثقافة

غدًا.. انطلاق الملتقى الثاني للشعراء اليونانيين والعرب

«دهب الثقافة والفنون» مبادرة للنهوض بالمدينة بعد كورونا

«عواض»: قوافل ثقافية تجوب المحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعى

اليوم.. إيمان مرسال في حوار أونلاين على صفحة المعهد الفرنسي