هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وطالب محبيه بالدعاء له.وكتب شاكر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله إيجابي كورونا.. دعواتكم".جدير بالذكر أن الظهور الإعلامي الآخير لهيثم شاكر كان منذ أسبوعين ضمن برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر قناة "أون".