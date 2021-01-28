هيثم شاكر يعلن إصابته بفيروس كورونا
الخميس 28/يناير/2021 - 06:48 م
أعلن الفنان هيثم شاكر إصابته بفيروس كورونا وطالب محبيه بالدعاء له.
وكتب شاكر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله إيجابي كورونا.. دعواتكم".
جدير بالذكر أن الظهور الإعلامي الآخير لهيثم شاكر كان منذ أسبوعين ضمن برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر قناة "أون".
وكتب شاكر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله إيجابي كورونا.. دعواتكم".
جدير بالذكر أن الظهور الإعلامي الآخير لهيثم شاكر كان منذ أسبوعين ضمن برنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر قناة "أون".