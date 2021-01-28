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طريقة عمل سلطة الكوول سلو بالخطوات

الخميس 28/يناير/2021 - 06:45 م
سلطة الكوول سلو
سلطة الكوول سلو
سلمى بدر
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يقدم لكم «الدستور» طريقة عمل سلطة الكوول سلو بالخطوات، حيث لسلطة الكول سلو لها عشق خاص عند جميع الناس فهذا التناغم بين الملفوف والجزر، ويذهب معظم الناس مخصوص للمطاعم لتناولها، ونستعرض لكم فى هذا التقرير اليوم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة ودقيقة.

طريقة عمل سلطة الكوول سلو بالخطوات

المقادير:
- الكرنب الافرنجي: 1 ثمرة صغيرة الحجم، مقطعة شرائح صغيرة.
- الجزر: 2 ثمرة مبشورة.
- البصل الابيض: 1 ملعقة كبيرة مفروم صغير.
- المايونيز: ربع كوب.
- سكر: 3 ملاعق كبيرة.
- حليب: 2 ملعقة كبيرة كامل الدسم.
- الخل الأبيض: ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة.
- عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.
- ملح: ربع ملعقة صغيرة.
- فلفل أسود: رشة صغيرة.

طريقة التحضير:

- تمزج المقادير السائلة، السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون واخفقيهم جيدًا حتى يصبح المزيج متجانس.

- يضاف إليهم الكرنب المقطع والبصل والجزر المبشورين ويفضل القطع الصغيرة حتى يكون على نفس شكل ومذاق السلطة الجاهزة.

- يقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس ثم يوضع في وعاء عميق بالثلاجة ويغطي جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم.

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