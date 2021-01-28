طريقة عمل سلطة الكوول سلو بالخطوات

المقادير:



طريقة التحضير:

- الكرنب الافرنجي: 1 ثمرة صغيرة الحجم، مقطعة شرائح صغيرة.- الجزر: 2 ثمرة مبشورة.- البصل الابيض: 1 ملعقة كبيرة مفروم صغير.- المايونيز: ربع كوب.- سكر: 3 ملاعق كبيرة.- حليب: 2 ملعقة كبيرة كامل الدسم.- الخل الأبيض: ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة.- عصير الليمون: 1 ملعقة كبيرة.- ملح: ربع ملعقة صغيرة.- فلفل أسود: رشة صغيرة.- تمزج المقادير السائلة، السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون واخفقيهم جيدًا حتى يصبح المزيج متجانس.- يضاف إليهم الكرنب المقطع والبصل والجزر المبشورين ويفضل القطع الصغيرة حتى يكون على نفس شكل ومذاق السلطة الجاهزة.- يقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس ثم يوضع في وعاء عميق بالثلاجة ويغطي جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم.