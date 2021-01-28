طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
الخميس 28/يناير/2021 - 06:54 م
سلمى بدرطباعة
يعتبر كيك الشيكولاتة من الحلويات الشهية التي يعشقها جميع الناس وخاصة الأطفال، لذلك تقدم "الدستور" طريقة عمل كيكة الشيكولاتة.
- سكر: 1 كوب.
- الزيت النباتي: نصف كوب.
- الفانيليا: ملعقة صغيرة.
- طحين: 2 كوب.
- بودرة الكاكاو: ربع كوب.
- بيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة.
- بيكنج بودر: 2 ملعقة صغيرة.
- ماء ساخن: 1 كوب.
-يضاف الدقيق، والكاكاو البودرة، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، ويصب الماء الساخن، ويمزج المكونات بالملعقة، ثم اخفقي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- يوضع المزيج في قالب الكيك المدهون بالزبدة ورشة بالدقيق، وأدخاله للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.
- يخرج قالب الكيك من الفرن ويترك ليبرد.
- يقطع ويقدم دافئ أو بارد حسب الرغبة.
طريقة عمل كيكة الشيكولاتة
◄ المقادير:- البيض: 3 بيضات.
- سكر: 1 كوب.
- الزيت النباتي: نصف كوب.
- الفانيليا: ملعقة صغيرة.
- طحين: 2 كوب.
- بودرة الكاكاو: ربع كوب.
- بيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة.
- بيكنج بودر: 2 ملعقة صغيرة.
- ماء ساخن: 1 كوب.
◄ طريقة التحضير:- يوضع البيض، والسكر، والزيت النباتي، والفانيلا في وعاء الخلط، وتخفق المكونات لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج فاتح اللون.
-يضاف الدقيق، والكاكاو البودرة، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، ويصب الماء الساخن، ويمزج المكونات بالملعقة، ثم اخفقي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- يوضع المزيج في قالب الكيك المدهون بالزبدة ورشة بالدقيق، وأدخاله للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.
- يخرج قالب الكيك من الفرن ويترك ليبرد.
- يقطع ويقدم دافئ أو بارد حسب الرغبة.
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