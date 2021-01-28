طريقة عمل كيكة الشيكولاتة

◄ المقادير:

◄ طريقة التحضير:

- البيض: 3 بيضات.- سكر: 1 كوب.- الزيت النباتي: نصف كوب.- الفانيليا: ملعقة صغيرة.- طحين: 2 كوب.- بودرة الكاكاو: ربع كوب.- بيكنج صودا: نصف ملعقة صغيرة.- بيكنج بودر: 2 ملعقة صغيرة.- ماء ساخن: 1 كوب.- يوضع البيض، والسكر، والزيت النباتي، والفانيلا في وعاء الخلط، وتخفق المكونات لمدة دقيقتين حتى يصبح المزيج فاتح اللون.-يضاف الدقيق، والكاكاو البودرة، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر، ويصب الماء الساخن، ويمزج المكونات بالملعقة، ثم اخفقي المزيج جيدًا حتى تتجانس المكونات.- يوضع المزيج في قالب الكيك المدهون بالزبدة ورشة بالدقيق، وأدخاله للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة.- يخرج قالب الكيك من الفرن ويترك ليبرد.- يقطع ويقدم دافئ أو بارد حسب الرغبة.