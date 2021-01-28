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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي العهد السعودي يعلن بناء أكبر مدينة صناعية في العالم

الخميس 28/يناير/2021 - 06:29 م
محمد بن سلمان،
محمد بن سلمان،
وكالات
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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، قائلا: «نعمل على استراتيجيات لمدن أخرى، مشيرا "إلى أننا سنعلن عن أكبر مدينة صناعية في العالم في العاصمة».

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ماتيو رينزي، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار اليوم: "كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف وخلق نمو في الاقتصاد وخلق استثمارات وخلق العديد من الفرص، لذلك ننظر للرياض بعين الاعتبار".

وذكر الأمير محمد بن سلمان: "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم".

في حين أشار إلى أن مدينة الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، قال:"تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ29 % من المدن السعودية".

وأعلن أن: "البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة".

وبينما نوه أن الرياض هي إحدى ركائز النمو الاقتصادي في السعودية، قال:" نستهدف أن يصل عدد سكان الرياض إلى 15 - 20 مليون نسمة في 2030".

وردًا على سؤال، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن للرياض فرصة كبيرة للغاية لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية.

وفي سياق متصل، نوه ولي العهد السعودي إلى العمل على خطط لإنشاء محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئي.

ويجتمع بعض من أكثر المستثمرين ورواد التكنولوجيا تأثيرًا في العالم على مدار يومين لخوض حوار عالمي، وسيناقش كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سوفت بنك" ماسايوشي سون، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاكستون" ستيفن شوارزمان، كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي ليصبح محركا مهما للنهضة الاقتصادية ولنمو الوظائف، وكيف يمكن أن يسهم في توفير حلول للتحديات العالمية في مجالي الرعاية الصحية والتغير المناخي وغيرهما.

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