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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامز جلال يستعين بالإعلامية لجين عمران للإيقاع بضيوفه

الخميس 28/يناير/2021 - 05:12 م
رامز جلال
رامز جلال
دعاء عبد المقصود
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يستأنف الفنان رامز جلال تصوير حلقات برنامجه الرمضاني الجديد الأسبوع المقبل بالإمارات حيث دخل رامز معسكرًا مغلقًا للانتهاء من تصوير البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل البرنامج أن رامز استعان بالإعلامية السعودية لجين عمران للإيقاع بضيوفه.

ويتكتم صناع البرنامج على تفاصيله بعد التشديد على القائمين عليه بعدم البوح بأي تفاصيل تخص البرنامج أو ضيوفه، واستضاف رامز في الـ10 حلقات التي تم تصويرها عددًا من نجوم الفن والرياضة.

البرنامج من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل علي شاشة MBC مصر.

وقال مصدر من داخل فريق عمل البرنامج لـ "الدستور"، إن رامز استقر في الإمارات بصحبة فريق عمل برنامجه بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تصوير جميع الحلقات، ويعتمد البرنامج على فكرة جديدة في عالم برامج المقالب التي احترف رامز تقديمها على مدار السنوات الماضية في الموسم الرمضاني.

من جهة أخرى، ينتظر النجم رامز جلال تحديد موعد لعرض أحدث أفلامه الجديدة «أحمد نوتردام»، خلال الفترة القادمة، بعد أن انتهى من تصوير الفيلم بالكامل، ويقوم حاليًا المخرج محمود كريم، بعمليات المونتاج والمكساج ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض.

وتدور قصة للفيلم حول جريمة غامضة في البداية يسعى رامز جلال لحلها هو وطاقم الفيلم ويقف وراءها قاتل يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، الذي يعود إلى أدوار الشر في الفيلم، ولم تقف مشاهد الفيلم عند الكوميديا بل تتطرق في الجزء الثاني من العمل للرعب والإثارة.

"أحمد نوتردام" يشارك في بطولته غادة عادل وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني، وهو من تأليف لؤى السيد.

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