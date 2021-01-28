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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الجندى: يجب تشكيل لجنة نيابية للرد على التقارير المشبوهة ضد مصر

الخميس 28/يناير/2021 - 04:05 م
المهندس حازم الجندى
المهندس حازم الجندى
أشرف لاشين
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طالب المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، بتشكيل تكتل نيابي من أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" للرد على التقارير المشبوهة التي تصدرها المنظمات الحقوقية الدولية بشأن حقوق الإنسان في مصر على عكس الحقيقة.

وأضاف الجندى، في تصريح خاص لـ«الدستور»: لابد أن يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلسين خاصة من لجنتى حقوق الإنسان، ويترأسها أحد رؤساء المجلسين أو أحد الوكلاء.

وتابع: يكون مهامها استقبال ممثلين عن المنظمات الحقوقيه الدولية أو أعضاء البرلمانات الدولية ومناقشتهم حول التقارير التي يصدروها وكذلك الرد عليهم بالأدلة، لتصحيح المعلومات الخاطئة التي يتلقوها من مصادر غير رسمية.

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