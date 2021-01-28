ولي العهد السعودي يعلن عن طروحات قادمة لأسهم أرامكو

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة أرامكو النفطية في السنوات المقبلة.وقال الأمير محمد في جلسة افتراضية في منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض إنه "سيكون هناك طروحات لأسهم ارامكو قادمة في السنوات القادمة وهذا (النقد) سيتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة".