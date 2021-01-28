منح 45 درجة دكتوراه وماجستير خلال اجتماع مجلس جامعة سوهاج

ترأس الدكتور أحمد عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم 165 لشهر يناير 2021، بحضور نواب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.وقال عبدالمنعم إن جدول أعمال الجلسة تضمن عدة موضوعات من أهمها الموافقة علي اعتماد برامج وكليات جامعة سوهاج الأهلية، وكذلك اعتماد المخطط العام لها والنموذج التصميمي للبرامج في مجالات العلوم الهندسية، الطبية، والإنسانية، مضيفًا أنه تمت الموافقة على اقتراح إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالتقدم للحصول علي شهادة المواصفات العالمية الأيزو 2001-2018 المخصصة لنظم الإدارة للمؤسسات التعليمية.وأوضح رئيس جامعة سوهاج أنه، خلال الاجتماع، تم استعراض الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة ٢٠٢١/ ٢٠٢٥، والذي قدمها الدكتور أحمد حسنين رئيس فريق إعداد الخطة؛ تمهيدًا لطبعها واعتمادها بشكل نهائي، مشيرًا إلى تمت الموافقة علي تطبيق خصم ٢٥٪ من بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع الكليات، ممن مر عليه ٧ سنوات كاملة دون أن يترقي لأي درجة علمية، وذلك بداية من شهر فبراير القادم.كما تضمن الاجتماع الموافقة علي منح ١٢ درجة دكتوراه للباحثين بكليات التربية، العلوم، الآداب، الطب البشري، التجارة، الزراعة، وتكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى منح ٣٣ درجة ماجستير للباحثين بكليات التربية، الآداب، الطب البشري، الزراعة، الطب البيطرى، الآثار، والتربية الرياضية.