مؤشرا البحرين يغلقان على انخفاض بـ5.90 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.457.27 بانخفاض قدره 5.90 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 648.19 بانخفاض قدره 12.18 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 6 ملايين و49 ألفًا و918 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و29 ألفًا و71 دينارًا بحرينيًا نُفذت خلال 118 صفقة.