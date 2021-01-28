ولي العهد السعودي: الرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول، مشيرًا إلى أن المدن هي المحور الرئيسي في التنمية.وقال ولي العهد السعودي في كلمته اليوم الخميس، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية ستطلق استراتيجية مدينة الرياض كما سيتم العمل على استراتيجيات لمدن أخرى.وأوضح ولي العهد السعودي، أن مدينة الرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، لافتًا إلى أن تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بنسبة 30 % من أي مدينة أخرى.