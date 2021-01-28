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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ولي العهد السعودي: الرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي

الخميس 28/يناير/2021 - 02:57 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
نيفين أشرف
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن الاقتصادات العالمية قائمة على المدن وليست الدول، مشيرًا إلى أن المدن هي المحور الرئيسي في التنمية.

وقال ولي العهد السعودي في كلمته اليوم الخميس، خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إن المملكة العربية السعودية ستطلق استراتيجية مدينة الرياض كما سيتم العمل على استراتيجيات لمدن أخرى.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن مدينة الرياض تشكل 50 % من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، لافتًا إلى أن تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بنسبة 30 % من أي مدينة أخرى.

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