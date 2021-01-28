تفاصيل زيارة البابا فرنسيس إلى العراق في مارس المقبل

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن تفاصيل زيارة البابا فرنسيس إلي العراق المقررة في مارس المقبل.وقال الكردينال لويس ساكو، بطريرك الكلدان الكاثوليك، أن البابا فرنسيس سيلتقي المرجع الشيعي علي السيستاني، في مدينة النجف خلال الزيارة البابوية إلى العراق المقررة في مارس المقبل.ووفقًا لوكالة فرانس برس الإخبارية، قال "ساكو": "ستكون الزيارة خاصة، وسيناقشان إطار عمل لإدانة كل من يعتدي على الحياة، مضيفًا أنه يأمل أن يوقّع الرجلان على وثيقة "الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي"، وهي نص متعدد الأديان يدين التطرف وقّع عليه البابا فرنسيس مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في فبراير عام 2019 في أبوظبي".ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس العراق في الفترة من الخامس إلى الثامن من مارس، وتشمل زيارته بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم.