الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت

كشفت تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت عن كوميديا خارجة من المواقف التي تعرض لها يوسف "هشام جمال" وسارة "ليلى أحمد زاهر" بسبب الروبوتات زومبا ولذيذ، فدخل يوسف في حالة عصبية كبيرة بسبب الديون التي لاحقته بسبب الفخ الذي صنعه علاء شريكه في الشركة.





وفي أحد المرات التي يخرج فيها يوسف من المنزل فوجئ بكمين شرطة يطلب منه البطاقة الشخصية للروبوت "لذيذ" ظنا من الضابط أنه إنسان ويتركه يمر ولكن بعد ترك بطاقته الشخصية حتى يعود ببطاقة لذيذ مما يجبر ذلك يوسف على اللجوء لـ"عم حمدي" الذي يقدم دوره الفنان بيومي فؤاد ويقوم بعمل بطاقات شخصية مزورة للذيذ وزومبا في السجل المدني وسط مواقف كوميدية كثيرة أثناء التعامل مع الموظفين والجمهور والوقوف في الصف من أجل استخراج البطاقات، وكذلك مواقفهم مع الطاقم الطبي الذي يكشف عليهم قبل استخراج البطاقة ومحاولة يوسف المستمر التغطية على الأخطاء التي يقولونها في ردودهم.

أبطال وصناع مسلسل في بيتنا روبوت



مسلسل في بيتنا روبوت البطولة الأولى لكلا من هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، ويعتبر بطولة جماعية.









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ويشارك في العمل كلا من دلال عبد العزيز وشيرين وعدد آخر من الشباب بالإضافة إلى ضيوف الشرف في الحلقات ومنهم بيومي فؤاد ودنيا سمير غانم وناهد السباعي وأوس أوس وغيرهم من الفنانين والعمل من إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج روزناما وسينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات سي بي سي.

نكشف تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل في بيتنا روبوت، بعد نجاح المسلسل في تحقيق نجاح كبير خلال الأيام الماضية بعد عرض أول 3 حلقات، وتحقيق كوميديا كبيرة من خلال المشاهد المختلفة والفكرة المميزة للمسلسل.