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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت والإعادة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:24 م
مسلسل في بيتنا روبوت
مسلسل في بيتنا روبوت
حسين الجندي
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تستمر النجمة شيماء سيف في عرض مسلسل في بيتنا روبوت والذي حقق نجاحا كبيرا مع عرض الحلقات الأولي منه حيث ظل المتابعون يبحثون عن موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت بشكل يومي وهو العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

ويستمر عرض مسلسل في بيتنا روبوت، في مواعيد قد أعلنتها القناة العارضة أحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي حيث يتم عرضه من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على شاشة CBC.

مواعيد إعادة عرض مسلسل في بيتنا روبوت

وأعلنت قناة سي بي سي عن مواعيد الإعادة الخاصة بمسلسل في بيتنا روبوت بطولة عدد من النجوم حيث يتم إعادته في الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل والساعة الثانية عشر ظهرا، فيما يعرض المسلسل على شاشة CBC Drama الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية ظهرا.

وكانت الجهة المنتجة سينرجي تحت إشراف حسام شوقي كشفت عن تفاصيل العمل نفسه حيث تدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت في إطار اجتماعي درامي كوميدي، عن طريق أسرة تقرر أن تشتري إنسان آلي لمساعدتها في أعمال المنزل.

مسلسل في بيتنا روبوت


وتستمر أحداث المسلسل بعد أن تنقلب حياتهم رأسا على عقب بسبب مفارقات كوميدية لا تنتهي، ويشارك في بطولة المسلسل كل من بطولة شيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، وهشام جمال، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي بينما يشارك عدد من ضيوف الشرف في العمل، منهم هشام ماجد وأحمد زاهر ومحمد عبدالرحمن وناهد السباعي وعدد آخر من النجوم والنجمات.

أحداث مسلسل في بيتنا روبوت


وضمن أحداث المسلسل وفي الحلقة الأولي والثانية حاولت ناهد السباعي التي ظهرت كضيفة شرف في أن تقبض على ليلي أحمد زاهر وهشام جمال بسبب الاستعانة والإهانة بالروبوت شخصيتي شيماء سيف وعمرو وهبة عن طريق الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

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