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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعد إجراء عملية في الأنف

الخميس 28/يناير/2021 - 01:44 م
حورية فرغلي
حورية فرغلي
محمد قدري
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شغلت الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعد إجراء عملية في الأنف، الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد غيابها لفترة طويلة وعودتها للجمهور من جديد.

وتداول جمهورها خلال الفترة الماضية، خاصة أنها بحاجة حاليا للدعم النفسي.

 الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي 


نكشف خلال هذا التقرير عن الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي بعد إجراء عملية في الأنف حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لأزمة صحية ونفسية بسبب تشوهات في الانف بعد تعرضها للكسر في أحد تدريبات الفروسية وخضوعها لأكثر من عملية تجميل فاشلة أدت إلى تواجدها بعيدا عن أعين الجمهور خلال الفترة الماضية لتعرضها للتنمر من شكلها الأخير على خلفية فشل العمليات، وتجهز حورية حاليا لدخول غرفة العمليات لإجراء أطول عملية جراحية لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد وتفاصيل العملية الجديدة لحورية فرغلي

حدد الأطباء القائمون على الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي الثلاثاء القادم، من أجل إجراء عملية جراحية لها في الأنف تعيدها لطبيعتها من جديد.

وتعتبر العملية الجديدة هي الأطول حيث تستمر لمدة 9 ساعات متواصلة والأصعب، لكن تعتبرها حورية هل ملجأها خلال الفترة القادمة والتي تنوي العودة للتمثيل بعدها من جديد، حيث فتحت أكثر من جهة خطوط تواصل معها خلال الفترة الماضية، ووافقت بشكل مبدئي على التواجد في أحد المسلسلات بشرط تعافيها الكامل وقدرتها على مواجهة الجمهور بشكلها المميز والمعتاد لها، كما تود تعويض غيابها خلال الفترة القادمة.

وتتواجد حورية خلال الأيام القادمة في أمريكا بصحبة شقيقها وشقيقتها الذين يقفان بجوارها لدعمها.

وتلقت الفنانة عشرات الاتصالات من الفنانين لدعمها أيضا وهو ما رفع روحها المعنوية قبل العملة.

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