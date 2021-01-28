حي مصر القديمة يتابع قرارات مجلس الوزراء ويحرر عددا من المخالفات

شنت إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بحي حي مصر القديمة، بناء على توجيهات اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، حملة ليلية على المقاهي والكافيهات للتأكد من عدم استخدام الشيش، وتطبيقا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.حيث تم المرور على المقاهي والكافيهات بمنطقة المنيل للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، وكذلك ضبط الشيش ومنع تداولها، حرصا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد 42 شيشة.كما تابع اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات بشارع المنيل، وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحي، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجري تنفيذها، والتوسع في مشروعات الطرق والرصف والإنارة.وقد جاء ذلك في ضوء التوجيهات برفع كفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحي والمتابعة المستمرة على مدار اليوم لكافة الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.وفي ختام الجولة كلف بضرورة تنفيذ كافة أعمال التطوير التي تتم مع المتابعة الميدانية لرفع أي إشغالات بشكل فوري، وتحرير المخالفات اللازمة لمخالفي قرارات الغلق للمحال التجارية في المواعيد المحددة والمطبقة.