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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بسبب نيرمين الفقي.. رامز جلال يتصدر «ترند» جوجل

الخميس 28/يناير/2021 - 11:25 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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تصدر الفنان رامز جلال ترند جوجل، وذلك بعدما شاركت النجمة نيرمين الفقي، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة لها برفقته.

- "شربت المقلب"

وكتبت الفنانة عليها، قائلة: "مقلب رامز وأنا شربت المقلب"، وبعد الصورة أثارت نيرمين حالة كبيرة من الجدل من قبل المتابعين، وتساءلوا هل وقعت فريسة لمقلب رامز جلال في برنامجه الجديد المقرر عرضه رمضان 2021.

- حقيقة الصورة

واتضح هذه الصورة المنشورة قديمة من كواليس برنامج "رامز بيلعب بالنار"، الذي تم تصويره في المغرب، وعرضه قبل 5 سنوات خلال شهر رمضان عام 2016، حيث كانت نيرمين الفقي ضحية رامز جلال وشاركت في المقلب.

- تفاصيل البرنامج

قامت فكرة البرنامج على استضافة الضحايا داخل برج عملاق بالمغرب لعمل مقابلة تليفزيونية معه، وأثناء ذلك يحدث حريق متبوعًا بسلسلة انفجارات، فتتم مُحاصرة الضيف وإجباره من طرف رامز المتنكر بزي إطفائي على الهروب نحو السطح، حيث توجد طائرة مروحية للإنقاذ، فينتهي المقلب بإظهار رامز لشخصيته.

ومنذ أسابيع واجهت الفنانة نرمين الفقي وجها آخر من التنمر، عندما علق أحد المتابعون على صفحة الفنانة مي عمر،قائلا إن مسلسل "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا عمل جيد في التمثيل، والديكور، والإخراج، باستثناء الدور الذي قامت به نيرمين الفقي، وأنه غير مناسب لها، وأنها كبرت في السن، حسب تعليقه.

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