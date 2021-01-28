الشاعر الأسوانى على أحمد يشارك بفاعلية «المتنبى»

شارك الشاعر الشاب ابن مدينة أسوان، على أحمد، خلال فاعلية «المتنبي» بنادي الشعر، التي تنظمها أسرة «ألف» بجامعة المنوفية، عبر صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بطريقة البث المباشر.ومن جانبه، قال الشاعر الأسواني علي أحمد لـ«الدستور»، إنه يشارك في هذه الفاعليه 7 شعراء، والهدف من تنظيمها ودعوة مجموعة من الشعراء المعروفين وعرض مجموعة من قصائدهم المعروفة، هو المساهمة في تحفيز الشباب ودعمهم على المشاركة في الأنشطة الأدبية، لكى يستطيع كل منهم تحقيق ذاته في الموهبة التي يفضلها.وأضاف أن مشاركته تضمنت إلقاء عدد 3 من قصائده المعروفة، والتي من أبرزها «حربي، والكواليس»، وذلك من خلال عمل بث مباشر على صفحة الأسرة الأساسية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مدته تراوحت حوالي نصف ساعة، مشيرًا إلى أنه تلقى عددًا من الردود الإيجابية خلال تأديته للبث المباشر، وتخطى عدد المشاهدين الـ400 طالبًا في الساعات الأولى لعرض الـ«لايف».