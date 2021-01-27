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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تشديدات أمنية قبل محاكمة المتهم بقتل شقيقين في «مجزرة الشرابية»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:10 م
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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حضر منذ قليل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، أهل المجني عليهم في اتهام مسجل خطر بقتل شقيقين بالشرابية، فيما شهدت الجلسة تشديدات أمنية.

كانت نيابة شمال القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل شقيقين باستخدام "كزلك" بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وأقر المتهم بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما، قائلًا: "قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم، تعدوا علينا، فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت (كزلك) ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع".

واستطرد: "لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد إيده عشان يسلم عليا فقمت بتوجيه طعنات متفرقة له، فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن، وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة".

وتابع المتهم: "عقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة وتعديت عليهم بالكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول لشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقي بالمطرية لتلقي العلاج من الإصابات في جسدي حتى حضرت الشرطة".

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الأسباب، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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