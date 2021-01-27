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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كليجدار أوغلو: أردوغان يعيش بمعزل عن الشعب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:32 م
كمال كليجدار أوغلو
كمال كليجدار أوغلو
أمينة ذكى
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وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفرعون، وقال أن أردوغان يعيش بمعزل عن الشعب ولا يدري شيئا عن همومه، وفق ما نقلته صحيفة زمان التركية.

وقال أوغلو حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قال فيها إنه لا يوجد تجار يغلقون مشاريعهم في تركيا متسائلا: "كيف يدير أردوغان تركيا؟، وتابع: "أردوغان يقول مثل هذه التصريحات لأنه ينظر للناس من داخل قصره، فبالنسبة إليه كل شيء مفتوح، لديه مراحيض ذهبية لديه كل شيء جميل".

وتابع أوغلو: وفقا لبيانات إعلامية رسمية ترصد أداء التجار والحرفيين، فإنه خلال 2020، أغلق على الأقل 99 ألفا و588 تاجرا مشاريعهم، أي أن 273 تاجرا يفلس بشكل يومي، كيف قال أردوغان إنه لا توجد مشاريع مغلقة في تركيا؟ إنسان مثله لا يستطيع إدارة الدولة، الإنسان الذي لا يعرف هموم شعبه لا يستطيع إدارة تركيا".

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