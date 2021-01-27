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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة عن تعيين موال لأردوغان في «الدستورية»: عار على المحكمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:37 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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انتقد كمال كليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، تعيين قاض موال للحكومة التركية في المحكمة الدستورية وهو عرفان فيدان، وفقا لما نقله موقع "بيانت" التركي.

و قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أمام المجموعة البرلمانية لحزبه، أمس الثلاثاء، أن "فيدان" قضى أيام قليلة في محكمة النقض ومن ثم وبسرعة بات الأن في المحكمة الدستورية العليا، وأنه تم تعيين عرفان فيدان، المدعي العام السابق في إسطنبول، من قبل مجلس القضاة والمدعين (HSK) في محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في البلاد في أواخر نوفمبر، الماضي وبعد أيام قليلة أعلن ترشحه للمحكمة الدستورية.

و أشار " أوغلو"، أنه على الرغم من خدمته في محكمة النقض لأسابيع قليلة، فقد حصل على أكبر عدد من الأصوات من أعضاء المحكمة وعين في المحكمة العليا من قبل الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، وتابع أجريت الانتخابات بناء على تعليمات وحصل عرفان فيدان على 107 أصوات... كيف تعرف عليه 107 أشخاص في 20 يوما؟ لقد تلقوا التعليمات، هؤلاء الـ 107 عار على محكمة النقض ".


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