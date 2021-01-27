ليبيا تسجل 13 وفاة و765 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة وفاة و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيان له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تسلم 3507 عينة من المختبرات المختلفة في البلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج 2742 عينة سالبة، و765 عينة موجبة بينها 242 حالة مخالطة.