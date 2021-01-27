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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا تسجل 13 وفاة و765 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:30 ص
كورونا
كورونا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة وفاة و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تسلم 3507 عينة من المختبرات المختلفة في البلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج 2742 عينة سالبة، و765 عينة موجبة بينها 242 حالة مخالطة.




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