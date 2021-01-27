مخطط بريطانى لاستقبال العائدين من 30 دولة مشمولة بقرار حظر السفر

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن مخطط الحكومة البريطانية لكيفية استقبال العائدين من 30 دولة شديدة الخطورة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الصحيفة فى تقريرها، إلى أن بريطانيا تستعد لفرض حجر صحى فندقى للبريطانيين العائدين للبلاد المشمولة بقرارات حظر السفر منها وإليها.ومن جهته، أكد أحد أعضاء البرلمان البريطاني، والذي لم يتم الكشف عن هويته، أنه سيتعين على القادمين إلى المملكة المتحدة من النقاط الساخنة تلك، الحجر الصحي في الفنادق الخاضعة للحراسة لمدة 10 أيام.وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يضطروا إلى دفع تكاليف إقامتهم، والتي قد تكلف 1000 جنيه إسترليني للفرد، نحو 1300 دولار أمريكي، وسيتم منعهم من مغادرة غرفهم أو الاختلاط بالضيوف الآخرين حتى يتم السماح لهم بالمغادرة.