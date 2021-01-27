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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممي: إيران ترسل أسلحة لجماعة الحوثي في اليمن

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:01 ص
الحوثيين
الحوثيين
مروة عنبر
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كشف تقرير أممي عرض على مجلس الأمن، عن تورط جهات وكيانات إيرانية فى إرسال أسلحة إلى ميليشيات الحوثى فى اليمن.

وأعد التقرير خبراء فى الأمم المتحدة وعرض على مجلس الأمن، لافتا إلى أن جهات وكيانات إيرانية متورطة بإرسال أسلحة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأوضح تقرير الخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، أن هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تثبت أن أفرادا أو كيانات من داخل إيران متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية الأسبوع الماضي، أن نظام إطلاق الصواريخ لدى الحوثيين يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون.

وكثيرا ما أعلنت الحكومة اليمنية أن إيران تدعم الميليشيات بالأسلحة والصواريخ، كما عرض تحالف دعم الشرعية في اليمن أكثر من مرة صواريخ أطلقها الحوثيون تظهر أن منشأها إيران.

كما أكدت الولايات المتحدة مرارا أن إيران تدعم الميليشيات ليس فقط في اليمن بل في العراق ولبنان وغيرها من البلدان العربية، بالأسلحة والمال.

وحذر السفير البريطاني في اليمن مايكل ارون، أمس الثلاثاء، من أن استمرار سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء من شأنه أن يزيد من النفوذ الإيراني في اليمن.

ودق آرون ناقوس الخطر أمام اليمنيين قائلا إن "الحوثيين يغيرون المجتمع اليمني، والمناهج في المدارس، ويسيطرون على الجامعات ويغيرونها، ويرسلون الأطفال لجبهات القتال، ويرسلون الطلاب للدراسة في قم بإيران".

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