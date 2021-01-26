رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 يناير 2021 الموافق 13 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير القوى العاملة يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم بشركات العاشر

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:00 م
الدكتور محمد سعفان،
الدكتور محمد سعفان،
دعاء جابر
طباعة
سلّم الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، 210 عقود عمل لذوى الهمم والعزيمة مقدمة من بعض شركات القطاع الخاص بالعاشر من رمضان، وفّرتها مديرية القوي العاملة بالشرقية، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوي المديريات بالمحافظات واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وكرم الوزير سليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التي وفرت أكبر فرص للعمل لذوي القدرات الخاصة من أبناءنا من هذه الفئة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، وذلك بحضور مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير المديرية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية وأيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، ومحمد سامح مدير مجموعة المصانع،وأشرف الدوكار ممثل الاتحاد المحلي لعمال العاشر.

وشدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

وأكد سعفان أن ذوي القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال: "الدولة تضع أبناؤها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات ما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".

ووعد الوزير بالاستمرار في الإنطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية".

كان وزير القوي العاملة قدم في بداية كلمته خالص شكرة للشركات التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن الدولة تُبلي بلاءً حسنًا في الاهتمام بملف ذوي القدرات الخاصة خلال الفترة الحالية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير القوى العاملة يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم بشركات العاشر
وزير القوى العاملة يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم بشركات العاشر
وزير القوى العاملة يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم بشركات العاشر
وزير القوى العاملة يسلم 210 عقود عمل لذوي الهمم بشركات العاشر

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي

رياح وأمطار وشبورة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الصور

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بأسيوط

image description

محافظ دمياط تتفقد أرض المنطقة العامة الجديدة

الأكثر قراءة

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

كواليس المحاضرة الأخيرة فى فندق إقامة الأهلى قبل مواجهة بيراميدز

مصرع وإصابة 10 فتيات في تصادم بالجيزة

حقيقة حبس محام داخل إدارة تعليمية بكفرالشيخ

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

دراسة بريطانية: تسارع كبير في ذوبان الجليد خلال ثلاثة عقود

دراسة: تلوث الهواء يزيد خطر فقدان البصر الدائم

بحث طبي: «قيلولة الظهر» تشحذ الذهن وكفاءته الإدراكية

730 مليون يورو ديون قصيرة الأجل على برشلونة الإسباني

أيام زمان

استخدمت اسم بطلة روايته.. كواليس معركة نادية مع إحسان عبد القدوس

«والله ما هلحن لك حاجة».. حكايات عبد الوهاب وأم كلثوم

«رؤية غريبة».. تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة سعاد نصر

«رفضه أهلها ووسط فنانة لخطبتها».. حكاية شكري سرحان مع سميحة أيوب

مقالات الرأي
ماجد حبته
أمل «جرابيع» مصر!
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
المزيد

الثقافة

نادى أدب السويس يناقش المجموعة القصصية شارع 217 سابقًا

أدباء الصعيد يلتقون في حب مصر بالقوصية

ثقافة أسيوط تناقش «المسرح من النص إلى العرض»

«ألم رصاص» أول رواية تتحدث عن مرضى فيبروميالجيا