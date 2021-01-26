مسئول بحريني يشيد بمستوى العلاقات الثنائية مع اليابان

أشاد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الدولية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالمستوى المتقدم للعلاقات الثنائية مع اليابان في إطار الحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات، موضحًا أن هناك الكثير من الفرص الواعدة والمتاحة للبلدين الصديقين، خاصة أن مملكة البحرين وجهة مثالية للاستثمارات النوعية الجديدة في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.وبحث آل خليفة، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا) مع سفير اليابان لدى المملكة هيديكي إيتو، بالديوان العام لوزارة الخارجية البحرينية، العلاقات الثنائية وعددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أعرب السفير الياباني عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائي مع البحرين في شتى المجالات، مشيدًا بجهود المملكة في دعم السلام الإقليمي وتحقيق التقدم والازدهار.