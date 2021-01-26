تستمر عمليات البحث عن تردد قناة إم بي سي العراق عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة بعد تغيير تردد القنوات منذ بداية العام الميلادي الجديد، لذا يرغب الجمهور في معرفة الترددات الجديدة للقنوات الفضايئة عبر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة إم بي سي العراق

يبحث المواطنين عن تردد القناة خاصة بعد عرض مسلسل لؤلؤ عليه، مما أحدث نسبة مشاهدة عالية، وأقبل الجمهور على القناة بشكل كبير، ويمكن للمشاهدين الدخول عبر التردد الآتي لمشاهدة جميع ما تبثه القناة على النايل سات وهو: تردد القناة: 12226، الاستقطاب: أفقي، معامل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





وأما تردد القناة على عربت سات، وهو: 11862، الاستقطاب:- رأسي.، معامل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

نبذة عن قناة إم بي سي العراق

تعتبر القناة من القنوات العراقية الشهيرة التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، حيث حققت نجاحا كبيرًا منذ تأسيسها، في 17 فبراير 2019 ، حيث تبث القناة محتواها على مدار الساعة دون توقف.





أبرز برامج قناة mbc iraq

تقدم MBC العديد من البرامج المختلفة التي تناسب جميع الفئات العمرية، إضافة إلى برامج ترفيهية وثقافية وفنية وسياسية واجتماعية، بوجود نخبة إعلامية كبيرة تقدم تلك البرامج.





وتتضمن البرامج: برنامج النهر الثالث ، برنامج الليلة وية دعدوش، برنامج بيت بيوتي، سهراية ، برنامج بث نكات، كومة دي، وبرنامج بين أهلنا.





مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على إم بي سي العراق

يعرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc العراق، في الساعة الرابعة مساء؛ ويعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ وهو من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتحت إشراف المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن بطولة الفنانة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وهيدى كرم، ومحمد الشرنوبي.





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