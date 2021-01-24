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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc

الأحد 24/يناير/2021 - 06:12 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
حسين الجندي
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يبحث المتابعون يوميا عن مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر وأحمد زاهر، وخاصة على شاشة قناة mbc، وهو العمل الذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وحقق مشاهدات عالية جدا.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على mbc
يعرض مسلسل لؤلؤ يوميًا من الأحد إلى الخميس بتوقيت مصر +2 توقيت جرينتش في الساعة الرابعة مساءً والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية في الساعة الثامنة مساءً.

وتدور أحداث مسلسل "لؤلؤ" خلال 45 حلقة حول مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر، وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية، وتنطلق القصة من لحظة عودة لؤلؤ الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية والمواجهات.

وكشفت الجهة المنتجة عن تقديم حلقات مجمعة من مسلسل لؤلؤ؛ والذي يشارك فيه كل من النجمة نجلاء بدر، والنجمة نرمين الفقي، والفنان الشاب محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، وحمدي هيكل، وآخرون.

ويقدم المسلسل في حلقات مجمعة كل حلقات الأسبوع؛ حيث تقدم 5 حلقات متتالية يوم الجمعة الساعة 4.00 صباحًا؛ وعلى قناة mbc العراق في الساعة الرابعة مساء؛ وإعادة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ وهو من تأليف الفنان الشاب محمد مهران، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وتحت إشراف المخرج والمؤلف محمد سامي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ إضافة إلي ذلك أنه يتم عرضه علي شاشة قناة "أون" بشكل مستمر.

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